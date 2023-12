El FC Barcelona ha salido muy tocado de su derrota en Amberes. Porque a pesar de terminar primero en la fase de grupos de la Champions League, el equipo de Xavi Hernández acumula dos encuentros consecutivos perdiendo. Y el debate sobre el entrenador está encima de la mesa.

Josep Pedrerol, presentador de 'Jugones' y 'El Chiringuito', se moja sobre qué debe hacer el Barça. "Yo no echaría a Xavi. No creo que sea el momento. No es un favor a Rafa Márquez. Si coge el equipo ahora en esta situación es muy complicada", ha dicho en el Twitch de 'El Chiringuito'.

Apunta que la plantilla del Barça la ha confeccionado Xavi, por lo que debe continuar: "Las palancas han sido para favorecer el proyecto de Xavi. El proyecto lo ha construido él. Aunque ahora resulta que el equipo no le vale...".

El Barça acumula dos derrotas consecutivas: Girona y Amberes. Y este fin de semana el técnico se la podría jugar en LaLiga. Ya advirtió José Álvarez: el enfado de Joan Laporta era tremendo en la noche de este miércoles.