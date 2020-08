Con el brazalete de capitán a su espalda y varias fotos de Mestalla. Así se despidió Dani Parejo del Valencia. Y lo tuvo que hacer en su casa y no en Mestalla, donde le hubiera gustado. El club de Peter Lim decidió desprenderse de su capitán, que ya es futbolista del Villarreal.

Y en varias ocasiones no pudo contener las lágrimas. "Mi hijo me ha preguntado que por qué me voy del Valencia si él es del Valencia desde pequeño", comentó en la primera ocasión en la que rompió a llorar.

"He querido retirarme en el Valencia. Mi vida está aquí, pero esta es la situación. El Valencia es lo máximo. No he estado en otro club igual. Yo estoy muy orgulloso de mis nueve años", detalló el mediocentro.

Ni siquiera se ha podido despedir de sus compañeros. "Lo he hecho por teléfono, pero lo haré en persona", expresó, de nuevo entre lágrimas. "Me voy con la conciencia muy tranquila y estoy triste, porque llevo aquí nueve años y he vivido situaciones muy bonitas. Se me ha presentado otro proyecto muy interesante y así es el fútbol. El Valencia siempre estará en mi corazón. Y sí, me marcho dolido", explicó.

"Solamente le puedo desear al club lo mejor porque a mí me ha hecho disfrutar mucho. Nada más que tengo palabras de agradecimiento al Valencia y al valencianismo. Tampoco puedo decir mucho más. Ya está", expresó, preguntado sobre su visión del club.

El ya excapitán del Valencia también desglosó cómo ha su relación en los últimos años con los mandatarios del Valencia: "Mi relación con Peter Lim apenas existe. Sólo fui una vez a Singapur cuando compraron el club y allí estuve apenas 24 horas. Ni mala, ni buena. No creo que tengamos que tener una relación. Con Anil sí vivimos más el día a día, pero es una relación 'sin más'. Siempre he dicho las cosas como las pienso: a los entrenadores, a Anil, a los compañeros... quizá eso ha podido perjudicar. Pero tengo la conciencia muy tranquila".