Cristiano: "No ha habido una época en la que haya jugado mal"

Cristiano Ronaldo volvió a alzar un título con Portugal, esta vez la Nations League, y habló sobre su rendimiento a lo largo de su carrera.

"No ha habido una época en la que haya jugado mal, 16 años en que los números hablan por sí mismos. He demostrado a lo largo de mi carrera, independientemente de lo que la gente habla, los números hablan por sí mismos", indicó el delantero de la Juventus.

Preguntado sobre la posibilidad de volver a ganar el Balón de Oro, Cristianpo se mostró muy sincero y directo.

"Ayuda todo, trofeos colectivos e individuales, pero no vivo obsesionado por los trofeos, las cosas suceden naturalmente. Obviamente me gustan, no voy a mentir. He ganado tres trofeos, he estado bien, ¿qué puedo hacer más? ¿Si lo merezco?, no sé, voy a dejar eso para ustedes, ustedes son los que tienen que evaluar, no me voy a valorar", aseguró Cristiano.