La ceremonia de entrega del Balón de Oro continúa dejando imágenescuriosas, más allá de la de Leo Messi y Aitana Bonmatí, ganadores del preciado premio. La última de ellas ha sido la de Ilkay Gündogan, centrocampista alemán del FC Barcelona.

Y es que el jugador de Xavi, que quedó en decimocuartaposición en la clasificación general del Balón de Oro, era uno de los jugadores que formaban parte de la expedición azulgrana en la capital francesa.

Sin embargo, no estaba muy contento en la ceremonia y, ante la sorpresa de compañeros como Marc André Ter Stegen, Alejandro Balde o incluso el vicepresidente Rafa Yuste, el alemán no dudó a la hora de abandonar la zona del 'photocall' sin fotografiarse con sus compañeros.

Una imagen que ha revolucionado las redes sociales y que, a falta de confirmación oficial, las principales teorías que se apoyan en las redes sociales están en relación con la derrota del Barcelona en el Clásico frente al Real Madrid.

Gundogan does not want to be there. Hes clearly ashamed of meeting his treble winning mates with the barca scum by his sidepic.twitter.com/HpuSSA3zAv