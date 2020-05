Sergio Ramos ha aprovechado el confinamiento para aprender a tocar el piano. A través de sus redes sociales ha mostrado sus primeros pasos. Y no se le da nada mal. Además, su hijo mayor, Sergio Jr, acompaña a sus padres en las clases.

El capitán del Real Madrid le ha dedicado un bonito mensaje a través de Instagram. "Mi Nano... No creces tú, crecemos juntos. No aprendes tú, aprendemos juntos. No disfrutas tú, disfrutamos juntos", inicia Ramos.

"Porque la familia son ilusiones, proyectos y metas compartidas", dice el central blanco, que continúa con los entrenamientos en Valdebebas a la espera del reinicio de LaLiga, que será el próximo jueves 11 de junio.

"Con cada tecla tocas mi alma, con cada nota sacas la mejor versión de mí mismo para ayudarte a encontrar tu camino. Ojalá siempre así. Te adoro", finaliza el enternecedor mensaje de Sergio Ramos.