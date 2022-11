El lunes saltaba el bombazo en el fútbol inglés. Los actuales dueños del Liverpool ponían a la venta el club inglés, según informaba 'The Athletic'. Curiosamente, la noticia salía a la luz el mismo día que el equipo de Jürgen Klopp conocía que el Real Madrid iba a ser su rival en los octavos de final de la Champions League.

Un aficionado del Liverpool, a través de Twitter, le pedía a Conor McGregor que comprara el Liverpool. Un mensaje que el luchador irlandés respondió de manera clara sin dejar lugar a dudas de su postura.

"¡ME ENCANTARÍA!", dice McGregor en mayúsculas. "Pedí información sobre esto, sí, tan pronto como escuché. ¡Qué giro de los acontecimientos! ¡Qué club!", añade.

McGregor nunca ha escondido su pasión por el Liverpool. De hecho, en la final de la Champions del año 2018 en Kiev entre el Real Madrid y el Liverpool, manifestó su apoyo y afición al equipo inglés.

Así pues, tan solo queda esperar para ver si las palabras del irlandés se quedan solo en eso, o si de verdad se hará con los servicios del equipo del que es fan.

I WOULD LOVE IT! I requested my information on this, yes. Soon as I heard. What a turn of events! What a club! @LFC https://t.co/HD0ELlhKOH