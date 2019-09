"No voté por los premios The Best". Es la categórica afirmación del capitán de Nicaragua, Juan Barrera, cuyo nombre y votos sí que aparecen en el documento oficial de la FIFA.

Según este documento, Barrera votó primero a Leo Messi, segundo a Mané y tercero a Cristiano Ronaldo, unos votos que, según el propio jugador, nunca se produjeron.

"Cualquier información sobre mi voto es falso, gracias", aseguraba en su cuenta de Twitter. Messi ganó el premio The Best a mejor jugador con 46 puntos, por los 38 de Van Dijk y los 36 de Cristiano Ronaldo.