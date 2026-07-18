Trump quiere que EEUU repita como sede del Mundial ante el "éxito" de esta edición: "Ha roto récords"

Los detalles Según ha afirmado el presidente estadounidense, el Mundial ha sumado hasta ahora 6,5 millones de asistentes, cifra que lo convierte en "el torneo con más asistencia de la historia de todos los deportes".

Donald Trump ha expresado su satisfacción por el éxito del Mundial de fútbol en Estados Unidos y ha sugerido que el país vuelva a ser anfitrión en el futuro. Durante una recepción con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, Trump destacó que esta edición ha "roto récords", convirtiéndose en la "más grande de la historia". Propuso que la próxima candidatura sea sin México y Canadá, sugiriendo incluso una colaboración con China. El Mundial ha registrado 6,5 millones de asistentes y seis millones de espectadores, cifras históricas. Trump felicitó a Infantino por la organización y envió "buena suerte" a España y Argentina para la final.

A Donald Trump le ha gustado que Estados Unidos haya albergado el Mundial de fútbol. Pese a que todavía queda por disputarse la final entre España y Argentina (y el tercer y cuarto puesto entre Francia e Inglaterra), el presidente estadounidense ya ha pedido que su país vuelva a albergar la máxima competición deportiva del mundo de nuevo.

Una "sugerencia" que ha realizado este viernes durante una recepción en la Torre Trump con Gianni Infantino, presidente de la FIFA. ¿Su argumento? Esta edición ha "roto récords" convirtiéndose en el "más grande de la historia": "Sugiero, porque ha sido tan exitoso (...) lo que deberíamos hacer es elegir a EEUU de nuevo".

Ahora bien, el republicano considera que para esa futurible candidatura, esta vez debería ser sin sus países vecinos que también han sido anfitriones del Mundial: "Y dejar a México y Canadá fuera. Fue bonito tenerlos. Pero elegimos a alguien más para el siguiente". "Gianni tuvo otra idea, dijo que podemos tener a China y EEUU la próxima vez, así podemos tener un bonito y corto vuelo entre partidos. A los jugadores les encantaría", ha bromeado el estadounidense mientras Infantino se reía.

Según los datos que ha explicado Trump, el Mundial ha sumado hasta ahora 6,5 millones de asistentes, cifra que lo convierte en "el torneo con más asistencia de la historia de todos los deportes" y seis millones de espectadores, lo que también ha descrito como un hito.

Durante el discurso, que tuvo un tono distendido, también ha felicitado a Infantino por la organización del evento y por "momentos inolvidables", entre ellos el de la polémica con la tarjeta roja al delantero de la selección estadounidense Folarin Balogun: "Me vi forzado a llamar a Gianni y hacer una recomendación (...). ¡Dejen que ese tipo termine el partido! No, no dije eso. Dije: me gustaría poner una queja. No sabía qué iba a pasar, pero es mejor cómo salió todo, porque no hay controversia: ganaron el partido".

Por último, Trump ha concluido su intervención enviando "buena suerte a España y Argentina el domingo", cuando está prevista la final en el estadio MetLife en East Rutherford (Nueva Jersey), y, sin revelar a quién apoya para el encuentro: "Que gane el mejor equipo".

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