Sin pantallas gigantes para la final del Mundial: muchos ayuntamientos no podrán juntarse en la plaza

Las pantallas gigantes en las que ver el España-Argentina de la final del Mundial de 2026 en Madrid

¿Qué ha dicho? "Hemos llamado a varias empresas de la zona para conseguir la pantalla gigante, pero todas nos han dicho lo mismo: que están reservadas", explica una de las alcaldesas afectadas.

Este domingo se celebra la final del Mundial de fútbol entre España y Argentina, y elegir dónde verla es una de las decisiones más importantes. Muchas localidades han intentado instalar pantallas gigantes en plazas, pero la alta demanda ha superado la oferta disponible. En Madrid se instalarán dos pantallas gigantes, pero en otros lugares ha sido imposible debido a la falta de stock. En Nueva York, las pantallas gigantes son tendencia, pero las empresas no dan abasto con las solicitudes. Algunos ayuntamientos, como el de Millanes en Cáceres, han optado por soluciones creativas, utilizando proyectores en espacios alternativos.

Una de las tareas más importantes de cara a este domingo es decidir dónde vamos a ver la final del Mundial de futbol que enfrenta a España con Argentina. ¿En la calle, en una pantalla gigante? ¿En un bar o en casa? La verdad es que todos podremos elegir. Hay ayuntamientos que han intentado hacerse con una pantalla gigante para instalarla en alguna plaza, pero no lo han conseguido. No hay tantas pantallas.

La selección española de fútbol está a solo un partido de conquistar su segunda copa del mundo. De hecho, no se habla de otro plan para este domingo 19 de julio de 2026.

Ante ello, en muchos ayuntamientos y pueblos se ha intentado adquirir pantallas de gran tamaño para poder juntar a sus habitantes frente a ellas para ver a España contra Argentina. "Se van a instalar dos pantallas gigantes en Madrid para ver el Mundial", pero en otros lugares no ha sido posible. No hay stock suficiente para tanta demanda.

Como son pocos los afortunados que lo podrán ver desde el estadio, en Nueva York, se ha puesto de moda hacerlo con pantallas gigantes. Tanto que las empresas que las alquilan no dan abasto. "Esta última semana, en el momento que España va a la final, hemos tenido una demanda muy alta, con un montón de llamadas y solicitudes de todas partes de España", explica el responsable de una de estas firmas.

Algunos ayuntamientos apuran para instalar pantallas, pero no son los únicos que quieren una. Según nos explican, también las están buscando "particulares y asociaciones que quieren montar en una ubicación especial una pantalla para disfrutar del partido".

Es ya una misión a contrarreloj que para algunas localidades ha sido imposible. "Hemos llamado a varias empresas de la zona para conseguir la pantalla gigante, pero todas nos han dicho lo mismo: que están reservadas", explica a laSexta una de las alcaldesas afectadas.

La falta de oferta ha obligado a tirar de imaginación. Como han hecho en Millanes, en Cáceres. Allí, la solución ha sido instalar un proyector en la antigua escuela. "Es un espacio un poco más pequeño, pero se va a sentir la fuerza más junta", ha relatado su alcaldesa.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido