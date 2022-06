La euforia y el éxtasis se adueñaron de todos los aficionados presentes en las gradas del Etihad Stadium después de ver como el Manchester City conquistaba el título de la Premier League. El terreno de juego rápidamente se llenó de miles de personas que no dudaron a la hora de saltar al césped para invadir el campo y vivir en primera persona la celebración.

Como no podía ser de otra manera, llenos de alegría estaban también todos los integrantes de la plantilla 'cityzen', pero Joao Cancelo tenía un ojo puesto en un joven autista. El niño de 10 años de edad estaba perdido y desorientado entre la gran acumulación de personas sobre el verde, por lo que el portugués decidió cuidarle y mantenerse junto a él hasta que llegara su padre.

La madre del propio joven, llamado Ollie Gordon, ha sido la encargada de relatar el aplaudido gesto de Cancelo. "Ollie es autista y no es consciente de los peligros ni de nada más", comenzó en una entrevista concedida a 'Manchester Evening News'. Además, ella no estuvo presente en el estadio, siguió el encuentro por la televisión y vio una imagen de su marido corriendo sin su hijo.

En ese momento, después de no conseguir contactar con su marido, vio al defensa del City junto a su hijo: "Este hombre tenía que estar celebrando la victoria y el título, en cambio se paró a cuidar a un niño desconocido que, de no haber sido por él, habría sido pisoteado por la multitud. Ollie también dice que pudo haber muerto ese día, porque en medio de todos esos hombres grandes, grandes, no tenía escapatoria", señaló.

"No hay palabras para agradecer a Cancelo por lo que hizo. Probablemente no se dio cuenta de lo importante que fue su gesto y no me atrevo a pensar en lo que podría haberle pasado a Ollie si no hubiera intervenido. Cancelo era el segundo favorito de mi hijo, ¡pero ahora definitivamente es el primero!", concluyó la madre totalmente agradecida por lo sucedido.