¿Papá o mamá?: esta fue, a grandes rasgos, la tesitura en la que pusieron a Pep Guardiola este lunes.

Después de que el técnico recogiese el premio a Mejor Entrenador en la gala FIFA 'The Best' 2023, Thierry Henry, presentador y exfutbolista, le planteó la siguiente cuestión.

"¿Barça de 2010 o el Manchester City de 2023?", le planteó el francés haciendo referencia a los dos equipos con los que ha ganado el 'triplete', es decir, Champions, Liga y Copa.

"No sé. Sería un buen partido, eso seguro. No sabría decir. Los dos son equipos increíbles", arrancó Guardiola para tratar de salir del paso.

"Barcelona es el club de mi corazón. Me dieron los valores y me dieron todo. Es parte de mi vida. En cuanto al Manchester City, se ha construido gracias al trabajo de mucha gente. Ganar el triplete con el City es muy especial para nosotros", añadió.

A pesar de todos los éxitos cosechados durante su etapa como entrenador, ha sido la primera vez que Guardiola ha sido elegido Mejor Entrenador del Año en los 'The Best'.

