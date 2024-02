El Everton está en una situación más que comprometida. Con 19 puntos, y en 18º posición, tuvo una sanción de 10 puntos perdidos en noviembre y ahora mismo está esperando, junto al Nottigham Forest, otra más por incumplir las normas del 'Fair Play' financiero de la Premier League.

Ahora, en vísperas de su partido contra el Manchester City, su entrenador lo ha dejado claro. Porque mientras ellos ya tienen su sanción, los de Guardiola no tienen noticias de los 115 cargos que se les imputan por irregularidades financieras... después de un año desde que se hiciera pública la investigación al club 'skyblue'.

Y eso es algo que Sean Dyche no entiende: "Nos preguntamos qué hace que una norma sea para el Everton y otra sea para el Manchester City".

"No sé cuál es la cifra exacta, pero hacen referencia a más de 100 cargos contra ellos", insiste.

Y prosigue: "No les estoy cuestionando. No sé si han hecho cosas o no, pero aquí se trata de que todo esto viene de lejos".

"Así que esto es 'cómo que nosotros', 'dónde están los cargos del resto', 'qué pasa con ellos", cuenta Dyche.

Porque no lo entiende: "Ni sé cómo se responde a todos esos cargos si es que hay tantos. EL mundo está un plan de a dónde va esto. Si lo haces con nosotros has de hacerlo con todos. Y lo tendrás que acelerar todo".