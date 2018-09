Busquets: "No sé lo que valora la gente que da los premios, pero el más grande es Messi"

Sergio Busquets, centrocampista de la selección española, afirmó que después de las tres decepciones vividas con el equipo nacional en los últimos torneos internacionales, los jugadores desean pasar página y abrir una nueva etapa.

"No queremos vivir del pasado, después de tres decepciones seguidas queremos pasar página y centrarnos en el futuro y en hacer una buena clasificación en esta competición nueva y luego ir a por la Eurocopa", señaló el jugador del Barcelona.

"Lo que pasó quedó atrás y mejor no acordarse porque solo puede distraerte. Hay que intentar partir de cero y recordar lo positivo para que vuelvan a haber éxitos", apostilló el catalán.

El centrocampista elogió el nivel competitivo de la Liga de Naciones al señalar que permite disputar partidos "de prestigio y de una dificultad inmensa", si bien lamentó que el sistema de competición apenas conceda tiempo de descanso para recuperar el esfuerzo del primer partido, tras haber jugado el pasado sábado en Inglaterra.

"Es el único pero que le veo. Ahí tienen cierta ventaja (Croacia), pero luego nos pasará a nosotros", dijo Busquets, quien afirmó que como futbolista le encanta disputar partidos como el de Inglaterra o Croacia. "Los grupos son más equilibrados que antiguamente y son partidos top", insistió el catalán, quien apostilló que en esta competición "no tienes la sensación de tener partidos fáciles".

Busquets elogió el rendimiento de su compañero en la medular Saúl Ñíguez, al que definió como un jugador muy completo. "Es potente, tiene disparo y llegada, pero también puede tener posesión y toque. Es lo que queremos, ser lo más completos posible, dominar todas las facetas del juego y no ser tan previsibles", argumentó.

Busquets admitió "echar de menos" a su compañero Jordi Alba, uno de los ausentes en la lista de la selección, y afirmó que para él siempre es un "privilegio" estar entre los convocados por España. El centrocampista dijo no apreciar grandes diferencias entre el estilo de juego de Luis Enrique Martínez y el de Julen Lopetegui, anterior seleccionador.

"En general son bastante parecidos. Lo importante es que la selección siga a su nivel. Ojalá podamos seguir la línea que iniciamos en Wembley", señaló.

Busquets restó importancia a las nuevas medidas disciplinarias impuestas por el seleccionador, al que no ve nada cambiado con respecto a su etapa en el banquillo del Barcelona.

Además, se mostró orgulloso de ser el segundo jugador con más partidos internacionales de este equipo y dijo sentirse "importante" en la selección y "respetado" por sus compañeros. Busquets restó trascendencia al cambio de perfil de los centrocampistas españoles al señalar que lo importante es "el funcionamiento del equipo".

"Yo estoy cómodo cuando jugamos como equipo, independientemente de las características de los interiores. Lo importante es que nos compenetremos y no seamos previsibles", explicó.

En cuanto a Croacia, Busquets elogió la calidad de Modric y Rakitic y afirmó que la selección balcánica mereció ganar el Mundial, si bien indicó que le faltó "una pizca de suerte en la final". Elogió la calidad de Luka Modric, pero afirmó que para él mejor jugador del mundo es "Leo Messi" hasta que se retire.

"No sé lo que valora la gente que da los premios, pero el más grande es Messi. No hay ni punto de comparación ni con Modric, que es un grandísimo jugador, ni con nadie", apostilló.

Por último, Sergio Busquets también se pronunció sobre la opción de disputar un partido de Liga en Estados Unidos. "Los capitanes nos reunimos y la AFE ya dio su opinión. No decimos ni que sí ni que no. No podemos construir la casa por el tejado y queremos las mejores condiciones para jugadores y clubes", concluyó.