Cristiano Ronaldo, señalado: del comentario de un jugador rival a las críticas en Portugal

Portugal empató en su debut en el Mundial y las críticas van directas hacia Cristiano: "¿Con 41 años tiene sentido mantener a Cristiano los 90 minutos en el campo?".

Las críticas a Cristiano Ronaldo están siendo muy duras después del empate de Portugal contra El Congo. Sus rivales dicen incluso que está algo mayor.

Mukao, jugador de RD Congo, dijo que sabían que Cristiano "ya no era el de antes": "Está algo mayor. Cuando llegas a esa edad ya no es lo mismo, ya no puedes hacer los mismos esfuerzos".

Duras críticas que también llegan desde la prensa portuguesa. Incluso llegan a poner en duda si debe ser titular en el próximo partido del Mundial: "¿Con 41 años tiene sentido mantener a Cristiano los 90 minutos en el campo?".

Cristiano, sin embargo, no se esconde y pide tiempo: "El fútbol es esto. Todavía nos quedan dos partidos".

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