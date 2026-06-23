La UCO relaciona al PNV con el caso Leire por el rescate de Tubos Reunidos: la trama mantuvo una reunión con Ortuzar

Los detalles Según el informe, los contactos "habrían consistido, según las propias palabras de los investigados, en al menos su intermediación con algún miembro del Partido Nacionalista Vasco, lo cual podría haber contribuido a propiciar el otorgamiento de la ayuda".

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha presentado informes al juez Santiago Pedraz, revelando que la trama del caso Leire habría utilizado influencias en el PNV para rescatar a Tubos Reunidos. La empresa, que recibió 112,8 millones de euros del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE). La trama, liderada por Leire Díez, Antxon Alonso y Vicente Fernández, habría facilitado contactos clave, incluyendo reuniones con figuras del PNV, para asegurar el rescate y evitar el pago a la SEPI de la deuda.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entregado dos nuevos informes al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga los amaños de contratos en la SEPI, en los que se recoge que la trama del caso Leire utilizó la "capacidad de acceso a miembros del PNV" para conseguir el rescate de la empresa vasca Tubos Reunidos, unos contactos que incluyen una reunión con el expresidente de la formación vasca, Andoni Ortuzar.

Según el escrito, al que ha tenido acceso laSexta, las acciones desarrolladas por el grupo Hirurok, formado por Leire Díez, Antxon Alonso y Vicente Fernández, "habrían consistido, según las propias palabras de los investigados, en al menos su intermediación con algún miembro del Partido Nacionalista Vasco, lo cual podría haber contribuido a propiciar el otorgamiento de la ayuda".

Tres años después de haber conseguido el rescate, en 2024, Tubos Reunidos vendió un inmueble de su propiedad en la localidad de Sestao y su importe debería haber sido para "garantizar la devolución del rescate", pero la compañía habría utilizado a la trama para intentar obtener de ese dinero y evitar ese pago a la SEPI.

Para ello, la trama habría trabajado conjuntamente con la compañía en un escrito que debían enviar a la SEPI para disponer del "dinero de Sestao". Paralelamente a esa labor, Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, "se ofreció el 27 de noviembre de 2024 a organizar una reunión entre Tubos Reunidos y representantes del PNV, concretamente se menciona en estos mensajes a Andoni Ortuzar, entonces presidente del partido, y Joseba Aurrekoetxea, responsable de Organización"

Finalmente, la reunión habría tenido lugar el 28 de enero de 2025 "habiendo acudido a la misma Carlos López de las Heras y Vicente Fernández por parte de Tubos Reunidos y Andoni Ortuzar y Joseba Aurrekoetxea por parte del PNV". Un encuentro que habría estado precedido de otro ocurrido el 26 de noviembre de 2024 con Santos Cerdán en la sede del PSOE en Ferraz, una previa a que se hubiera remitido la solicitud citada anteriormente, habiendo recibido tan sólo dos días después una comunicación de uno de sus responsables en la que exponía que estaba "terminando el informe", "deduciéndose de su comunicación que la respuesta podía ser positiva".

Sin embargo, esta respuesta nunca habría llegado. "Esta solicitud tampoco consta en el expediente aportado por la SEPI ni, por lo tanto, una eventual respuesta". Sin embargo, casi cuatro meses después, el 14 de marzo de 2025, "sí consta presentada por Tubos Reunidos una nueva solicitud en la que, entre otras cosas, se solicitaba la dispensa para la utilización de los importes procedentes de la venta de Sestao y el aplazamiento del cumplimiento de la obligación de destinar parte de la venta de Sestao a la amortización anticipada".

La obtención de la ayuda

Los investigadores apuntan a que el PNV también tuvo un rol clave en el presunto amaño del rescate de Tubos Reunidos, empresa que recibió 112,8 millones de euros públicos acogiéndose al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) de la SEPI, algo que también utilizaron empresas como Air Europa o Plus Ultra.

Según el informe, el 16 de junio de 2021 Vicente Fernández "cuestionó a Antxon Alonso sobre algunas particularidades de las mismas (negociaciones del rescate) y concretamente por la relación del PNV con Tubos Reunidos". "Antxon, una cosa, ¿crees que el PNV tiene mucha relación con la empresa de Amurrio, Tubos Reunidos? Hace dos años se llegó a pronunciar Urkullu sobre su situación y parece que el PNV alavés se mojó al respecto... Te paso la noticia", le escribió el expresidente de la SEPI.

"Te lo digo porque Tubos Reunidos necesita de la SEPI para subsistir (112,8 MM) y está difícil de conseguir sacar adelante la operación si no hay una ayuda por arriba del todo. Y ahora almuerzo con el CEO de Tubos Reunidos, Francisco Irazusta", añadió.

Ya el 2 de julio de 2021, Vicente Fernández "volvió a incidir sobre este asunto" en una conversación particular con Antxon. "Antxon, puedes enterarte de que opina el PNV del rescate de Tubos Reunidos? Son 108 MM para la empresa a devolver en 7 años. Interesa el criterio del PNV organización más que el de Arantxa. El Secretario de Estado de Economía está poniendo pegas", le escribió, respondiendo Antxon que sí.

Mientras tanto, a finales del mes de junio de 2021, "el Consejo de Administración de Tubos Reunidos acababa de remitir su aprobación de las condiciones de financiación al Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Pese a haber concluido las negociaciones, parece que para aquel momento la financiación no estaba asegurada para Tubos Reunidos".

El 3 de julio de 2021, Vicente Fernández compartió un documento que "compilaba una serie de motivos para defender la utilidad pública del rescate y, lo que es más importante, un cronograma de la tramitación de la solicitud de rescate". "De acuerdo con este documento, la presidenta de la SEPI, Belén Gualda González, habría prometido a Francisco Irazusta que el rescate se produciría el 29 de junio de 2021 o el 6 de julio de 2021. No obstante, las dudas planteadas por la Secretaría de Estado de Economía del Ministerio habrían congelado la aprobación de esta ayuda. Tal circunstancia sería desconocida por Tubos Reunidos", recoge el documento.

"Debe observarse como el documento hace referencia a extremos que no sería conocidos por Tubos Reunidos (las dudas del Secretario de Estado de Economía) pero sí, en cambio, por Vicente Fernández", añade el documento. Tras remitir el documento al grupo, Vicente Fernández escribió: "Que si nosotros contribuimos a que la operación salga adelante y no se frustre, obtengamos alguna clase de retribución por nuestra actuación".

Ya el 6 de julio de 2021, Vicente Fernández envía a Antxon Alonso un correo electrónico bajo el asunto "Reunión de hoy en Servinabar" en el cual adjuntaba un documento con una "orden del día" de 29 puntos, "el último de los cuales abordaba la situación de Tubos Reunidos ante la SEPI", precisamente la fecha límite supuestamente fijada por la presidenta de la SEPI para el rescate. En ese documento se recogía "la posibilidad de que Antxon lo confirme ante el PNV, demostrando que cuenta con la información fidedigna. Presión del PNV ante el Gobierno".

Tres días después, Vicente Fernández vuelve a escribir señalando que "parece que la operación de TR sí va a ir a la sesión del Consejo Gestor del Fondo el día 13. Llámame cuando puedas". "Ayer convocaron de Moncloa a Belén Gualda hoy a las 11. No sé exactamente si será el tema, pero no descarto que haya sido producto de la conversación con Sabin Etxea del miércoles, Antxon. Os iré contando", añade.

Finalmente, la financiación a Tubos Reunidos se aprobó el 13 de julio de 2021. Ese día, en el grupo 'Hirurok', Vicente Fernández "remarcó la importancia del supuesto encuentro entre Antxon y el PNV en la resolución del asunto al haberse producido solo una semana después".

"Aunque tenemos mucho (y bueno) de lo que hablar, una cosa urgente para reforzar tu posición en el norte, Antxon. El Consejo Gestor de la SEPI ha aprobado la operación de los 112 millones para Tubos Reunidos. No sé cuánto habrá influido nuestra intermediación. Pero hagamos que la gente de Sabin Etxea se entere por ti. ¿Te parece Antxon?", escribió el expresidente de la SEPI.

"Gracias, seguro que en algo hemos influido", respondió Antxon. "Estoy seguro de ello. Hablar tú en el PNV el martes y que el siguiente martes se apruebe no es casualidad. Lo debemos poner en valor", finalizó Vicente Fernández.

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