La Guardia Civil registra el Ayuntamiento de Soria en una investigación por blanqueo de capitales y organización criminal

Los detalles Los agentes están efectuando un registro por unas diligencias abiertas por la sección Civil y de Instrucción 3 del Tribunal de Instancia de Soria que tendrían que ver con el área de Comercio del Ayuntamiento.

Agentes de Policía Judicial de la Guardia Civil están practicando un registro en dependencias del Ayuntamiento de Soria por unas diligencias abiertas por la sección civil y de instrucción 3 del tribunal de instancia de la ciudad que tendrían que ver con el área de Comercio del consistorio. Según ha informado la Subdelegación del Gobierno de Soria, los agentes están registrando estas dependencias desde primera hora de esta mañana.

El registro se está llevando a cabo en el propio Ayuntamiento y por el momento no pueden ofrecer más detalles sobre el contenido de la investigación abierta. Por su parte, el Ayuntamiento de Soria ha emitido un comunicado en el que asegura que está prestando la máxima colaboración a la autoridad judicial y a los agentes encargados de estas diligencias.

Fuentes de la Guardia Civil trasladan a laSexta que se ha autorizado autorizado la práctica de diversas actuaciones, entre ellas registros domiciliarios y detenciones. Dichas fuentes trasladan que "el número total de detenidos se podrá ir actualizando en función del resultado de las actuaciones", que se siguen efectuando a lo largo de la mañana de este martes. Se estarían investigando delitos de organización criminal, blanqueo de capitales y contra la administración pública.

De este modo, el Ayuntamiento asegura que está facilitando toda la documentación y la información que le está siendo requerida en el marco de estas actuaciones. "Al encontrarse las actuaciones bajo dirección judicial y encontrarse en fase de investigación bajo secreto de sumario, el Ayuntamiento carece en estos momentos de información suficiente sobre el alcance y contenido de las diligencias, por lo que considera necesario esperar al desarrollo de las mismas y a las comunicaciones oficiales que puedan producirse", añade el comunicado.

Además, el Consistorio hace un llamamiento a la "prudencia, la responsabilidad y el respeto a los procedimientos judiciales" y pide evitar "especulaciones o conclusiones anticipadas hasta que se conozcan los hechos y las circunstancias concretas objeto de investigación hasta el momento bajo secreto de sumario". Finaliza la nota reiterando su compromiso con la "transparencia, la legalidad y la colaboración con la Administración de Justicia".

*Noticia en ampliación.

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