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"la infancia ha sido destruida"

La ONU concluye que Israel mata "deliberadamente" a los niños palestinos como parte de su plan genocida en Gaza

Los detalles "Las conclusiones de la comisión son que Israel ataca a los niños para debilitar la vitalidad demográfica y negar al pueblo palestino su derecho a la autodeterminación", ha destacado el presidente.

Dos niños palestinos entre los escombros de un edificio tras un ataque israelí contra Gaza. Dos niños palestinos entre los escombros de un edificio tras un ataque israelí contra Gaza.Europa Press/Bilal Osama
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Francotiradores israelíes que matan niños en Gaza apuntando "a la cabeza y la parte superior del cuerpo". Es la demoledora conclusión de la comisión investigadora de la ONU para Palestina. Soldados del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que asesinan a sangre fría a menores que no representan una amenaza real en la Franja.

Los niños son objetivo de Israel. Es de primero de genocidio: atacar a la infancia para borrar el futuro de un pueblo. El Ejército israelí dispara con intención letal contra los niños de Gaza, apuntando a zonas vitales, según ha denunciado el presidente de la comisión, Srinivasan Muralidhar, en una rueda de prensa para presentar un nuevo informe sobre abusos contra la infancia en la Franja.

"Las conclusiones de la comisión son que Israel ataca a los niños para debilitar la vitalidad demográfica y negar al pueblo palestino su derecho a la autodeterminación", ha destacado el presidente. "Quiero dirigirme directamente al pueblo israelí y preguntarle qué tipo de personas son sus soldados para permitir que un niño de 14 años se desangre durante 45 minutos", ha afirmado, recordando uno de los casos documentados en las casi 100 páginas.

Asesinato "deliberado" de menores palestinos a manos de las fuerzas israelíes, con al menos 20.179 menores asesinados desde el 7 de octubre de 2023, y otros 44.143 heridos, a lo que se añade el "grave daño físico y psicológico" causado a la infancia palestina. "La esencia de la infancia ha sido destruida". "El informe llega a conclusiones jurídicas y afirma que las autoridades y las fuerzas de seguridad israelíes han atacado deliberadamente y matado a niños palestinos", ha resumido el presidente.

El informe documenta igualmente el uso de la tortura y tratos inhumanos y degradantes, incluyendo violencia sexual y de género, contra niños palestinos, en particular durante las detenciones masivas. Israel también ha atacado infraestructuras esenciales para la infancia, como instalaciones sanitarias o maternidades, con consecuencias como un descenso en la natalidad y un empeoramiento en la salud de los neonatos. También han sido atacadas escuelas y orfanatos.

El informe también cita declaraciones en los medios de comunicación e investigaciones periodísticas en las que soldados israelíes reconocen haber disparado contra menores, e incluso competir por el número de "terroristas", incluidos niños, que podían matar

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