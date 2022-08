Casemiro ya es nuevo jugador del Manchester United y este lunes vio en directo la primera victoria de los suyos ante el Liverpool en la Premier League. Seguro que un partido que le ha dado esperanzas de cara a su futuro. ¿Cuáles son las motivaciones de su marcha del Real Madrid? En 'El Chiringuito' lo debatieron.

Guti defendió que el motivo de su salida no sólo es dinero: "Hay muchos que están tachando a Casemiro de irse por dinero. Y no es la verdad. Él lo ha dicho que su etapa se ha cerrado y necesita otras cosas".

"No solo el dinero. Obviamente que cada uno en su vida siempre quiere mejorar, en el fútbol y cualquier profesión. Pero no sólo te mueve eso y sobre todo cuando hablas de cifras de siete a doce millones. Porque si hablas de 2.500 euros a 5.000 pues sí, pero no es lo mismo", explica.

Cree el exfutbolista que el dinero no es una motivación en su situación: "Lo que tiene Casemiro le da para él y sus hijos y nietos. No es un tema de dinero. Es frívolo hablar solo de eso. Todo el mundo llega un momento que dice esta etapa la cierro y me voy a otro sitio. No sólo es el dinero".

"La balanza del dinero no vale para ciertas personas", cierra su brutal discurso el que fuera jugador del Real Madrid.