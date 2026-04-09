Brutal audiencia de 'El Chiringuito' tras la victoria del Atleti ante el Barça

El programa presentado por Josep Pedrerol gozó de un espectacular 5,8% de share con 710.000 espectadores únicos. Durante el 'Inside', más de 1.200.000 amigos nos siguieron.

'El Chiringuito' arrasó en la noche de este miércoles tras la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en la ida de los cuartos de final de la Champions League en el Camp Nou.

El programa presentado por Josep Pedrerol aglutinó un espectacular 5,8% de share con 710.000 espectadores únicos.

Mención especial merece la audiencia en Andalucía (8,7%), Galicia (7,6%) y Madrid (6,3). En términos generales, 'El Chiringuito' alcanzó cuotas de 8,1% durante la noche.

El 'Inside' del programa líder también fue brutal. Más de 1.200.000 espectadores acompañaron el directo del Barça - Atleti con hasta 120.000 simultáneos.