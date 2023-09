Cuando la vida te da una segunda oportunidad, o incluso te concede una tercera, celebrar es obligatorio. Daley Blind, futbolista del Girona, ha vivido una situación más que delicada. Un paro cardíaco en 2019, cuando jugaba en el Ajax, y el 'amago' de otro un año después.

Dos avisos que le hicieron cambiar su forma de vida. Ahora disfruta del fútbol y de la vida en el Girona, el sorprendente líder de LaLiga. Este viernes, por cierto, reciben al Real Madrid.

Y Blind ha hablado en 'The Athletic' de esos terribles episodios que tanto le asustaron. "Cuando sucedió, me sentí mareado, como cuando te levantas demasiado rápido, pero después de unos minutos me sentí bien otra vez y continué el partido. Después, el médico tuvo dudas y me envió al hospital. Me mostraron que había tenido un paro cardíaco. No podía creerlo. No creí a los médicos", cuenta sobre lo ocurrido en aquel partido de Champions en el que se desmayó.

Su recuperación fue bien, los médicos le dieron "luz verde" para volver a jugar, pero el susto volvió. Un año después, en pretemporada, volvió a sufrir complicaciones: "No hubo problemas hasta la pretemporada de la próxima temporada cuando volvió a pasar. Recibí una descarga eléctrica durante el partido porque llevaba un ICD".

"Me hicieron muchas pruebas. Al principio tenía un poco de miedo de esforzarme, pero lo hice. Después de unos meses, las preocupaciones se disiparon y ahora ni siquiera pienso en ello. Algo de mí se preguntaba qué iba a hacer...", relata. El apoyo de un psicólogo y de su familia fue fundamental.

Tras el Ajax y el Bayern Munich, optó por el Girona. Y lidera el fútbol español. "En Girona fueron muy persuasivos, querían crecer y me emocioné cuando hablé con el entrenador sobre el estilo de fútbol y el club", detalla.

Blind ha vuelto a disfrutar del fútbol, ha vuelto a jugar de titular y ha dejado atrás los fantasmas del pasado. A veces la vida te da una segunda oportunidad, o una tercera, y no hay que desperdiciarlas.