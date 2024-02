Después de que el Real Madrid anunciase el fichaje de Jude Bellingham hace poco más de un año, muchos eran escépticos sobre el nivel que el inglés pudiera ofrecer en la Liga.

Pocos han sido los futbolistas británicos que han llegado a España y no han necesitado un proceso de adaptación, y ese ha sido el caso del ex del Borussia Dortmund.

Desde que aterrizó en la capital, Jude ha encajado a la perfección en el equipo de Carlo Ancelotti, ha creado una simbiosis perfecta con la afición y se ha asentado como el mejor futbolista del mundo en la presente campaña.

En una entrevista para los medios del club, el inglés ha valorado sus primeros siete meses de blanco.

"Se sabe que el Real Madrid es el club más grande del mundo, pero cuando lo vives de cerca, como por ejemplo en el Bernabéu ahora con las reformas, es algo espectacular. Es como si jugara en un coliseo. Te sientes como un gladiador", señala el jugador de tan solo 20 años.

"Me siento como si llevara aquí años con el cuerpo técnico y los compañeros de equipo. Estoy muy contento con este comienzo y ahora se trata de mantener este nivel durante la temporada y espero que sean muchas más en este gran club", ha añadido.

Sobre su nuevo papel en el campo, Bellingham afirma que no puede sentirse más cómodo: "Mi rol ha cambiado desde que vine a este club. En el Dortmund marqué bastantes goles, pero jugaba más atrás. Era más difícil marcar. Ahora juego con los mejores del mundo y más como un '10' y cerca del área. Tengo libertad para moverme por cualquier parte del campo y me gusta poder pisar el área, ser creativo, disparar a portería, crear y marcar goles".

¿Con qué se queda de estos primeros meses? Con el buen ambiente que reina en el vestuario: "Lo que más me gusta de este equipo es que todos los compañeros se alegran por el otro. Si haces algo especial o si marcas un gol es cierto que te llevas algún que otro golpe cariñoso de Rüdiger, pero los demás te sonríen y se alegran por ti".

Por último, Jude ha recordado su gol en el Clásico como el mejor de su carrera deportiva hasta la fecha: "Probablemente mi mejor gol hasta ahora. Para ser honesto, no estaba haciendo un buen partido. Me estaban haciendo un buen marcaje. Atravesaba una buena racha de goles. Estaba muy tranquilo y pensaba que si me llegaba una ocasión iba a marcar".