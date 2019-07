EL CENTRAL HOLANDÉS SIGUE SIN TENER SU FUTURO DECIDIDO

El Barcelona aún no se da por vencido en la carrera por Matthijs de Ligt. El Golden Boy 2019 parecía tener atado todo con la Juventus, y a pesar de que él ya ha dado el 'sí' quien no lo ha hecho ha sido el Ajax. El club de Amsterdam no acepta una oferta turinesa que no llega a los 75 millones que piden.