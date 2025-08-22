Ahora

¿Regreso a la F1?

Schumacher ve a Horner en Alpine y lanza un 'palo' a Briatore: "La era de gente como él ha acabado"

Ralf Schumacher ha sorprendido colocando al ex 'team principal' de Red Bull en la escudería francesa en detrimento del histórico dirigente italiano al que le deja un recado.

Christian Horner y Flavio BriatoreChristian Horner y Flavio BriatoreGetty

El pasado mes de julio se anunció la noticia impactante de la marcha de Christian Horner de la escudería Red Bull. Tan solo mes y medio después ya hay algunas voces que apuestan por su regreso a la Fórmula 1, dirigiendo un nuevo equipo.

Ralf Schumacher, expiloto de Williams y actual comentarista de la competición, ha situado al dirigente británico como nuevo jefe de Alpine. Los movimientos en los puestos ejecutivos del equipo galo han sido una constante y el alemán considera que es el momento para situar a una figura que reúna una personalidad carismática con un perfil más técnico.

"Necesitas a personas con conocimientos técnicos en la cúspide, alguien como Horner. Flavio podría entonces ayudar como organizador y 'networker', como cara visible hacia el exterior", ha valorado el hermano de Michael Schumacher haciendo alusión al actual asesor ejecutivo de la marca.

Tras la marcha de Oliver Oakes, el italiano ocupó el puesto interino de jefe de equipo. Actualmente, es Bruno Famin el que desempeña el puesto. Schumacher no ve con buenos ojos una vuelta a su cargo que desempeñaba hasta 2009 fecha en la que fue sancionado por el caso del 'Crashgate', escándalo que se originó en el GP de Singapur de 2008 de gran recuerdo para Fernando Alonso.

Asimismo, el excorredor alemán en declaraciones a 'Sky Sports' es tajante sobre este aspecto: "Creo que la era de figuras como Flavio ha terminado". Con la vista puesta en 2026 y el nuevo año reglamentación apostar por un líder con amplia experiencia como Horner es algo que puede necesitar Alpine.

