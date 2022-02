"Da la sensación de que algo ha cambiado, y no es el 'efecto Xavi, que no cuela. Si te duele la cabeza te tomas un analgésico y esperas a que se te pase el dolor en unos minutos, pero no en 110 días". Así de contundente arrancó Josep Pedrerol 'El Chiringuito'.

El presentador del programa alabó el trabajo de la dirección deportiva y del entrenador: "Sí existe el 'proyecto Xavi', un trabajo muy bien hecho con Mateu Alemany, Joan Laporta y los fichajes".

"A mi este Barça me vuelve a ilusionar. Xavi, gracias", zanjó Pedrerol, visiblemente contento con la victoria culé por 2-4 ante el Nápoles.