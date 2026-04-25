El Barça ya saca la calculadora: once puntos sobre el Real Madrid... y el título se acerca

El cuadro de Hansi Flick gana al Getafe (0-2) y poco a poco se va acercando al título de LaLiga después del empate del Real Madrid contra el Betis.

El FC Barcelona sigue sin fallar y se encamina directo hacia el título de LaLiga. Sobre todo por las concesiones que está haciendo el Real Madrid en las últimas semanas (este viernes empate contra el Betis). Ya son once puntos de distancia para el equipo de Hansi Flick, que resta los días para levantar el título doméstico.

Ha sacado la calculadora. Quedan quince puntos en juego y la distancia es de once. Por lo que incluso en la próxima jornada ya podría ser campeón si consigue el triunfo y el Real Madrid cae contra el Espanyol.

El Barça se llevó la victoria contra el Getafe por 0-2 gracias a los goles de Marcus Rashford y de Fermín López. Se lo dedicó a Lamine Yamal, que cayó lesionado en el partido contra el Celta de Vigo.

También marcó Rashford en una contra. Con el Getafe volcado, el atacante se quedó solo y batió a David Soria.

Una visita siempre complicada para cualquier equipo. Porque este Getafe de José Bordalás está luchando por entrar en Europa: es sexto en la clasificación. Podría disputar la Europa League la temporada que viene.

Muchísimos duelos, pocas ocasiones. Partidos muy difíciles los que se disputan en el Coliseum. Pero el Barça supo sobrevivir. Y sigue con paso firme hacia el título de LaLiga.