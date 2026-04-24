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Empate a 1

Ni con la increíble estirada de Lunin: el Betis borra la sonrisa al Madrid en el desenlace

El portero ucraniano firmó un partidazo en La Cartuja con varias paradas importantes, pero el Betis acabó empatando en el descuento.

Paradón de LuninParadón de LuninGetty

El Real Madridy el Real Betis dejaron la noche en empate tras un gol en el desenlace de Héctor Bellerín. Y ese empate tuvo nombre propio: el de un Andriy Lunin que firmó hasta cinco paradas de muchísimo mérito.

En el primer gol de la noche Vinicius Jr fue el más listo. Aprovechó un mal despeje de Álvaro Valles para adelantar al Real Madrid. El portero del Betis dejó muerta en el área una pelota a la que llegó Vini el primero. Un error grosero.

El Betis en casa acostumbra a atacar y atacar. Examinaron a Lunin, que sacó varias manos de mucho mérito. Evitó el empate en un disparo colocado de Antony, que ya saboreaba el gol en La Cartuja.

En el otro área a Kylian Mbappé le anularon un gol de volea. Estaba en fuera de juego él y también su pasador, Trent.

El Betis acabó volcado, pero Lunin se hizo grande bajo palos. Otra vez cumpliendo ante la ausencia de Thibaut Courtois, lesionado. Fue en el descuento cuando Bellerín borró la sonrisa de los blancos, que se quedan a ocho puntos del FC Barcelona.

¿Lesión de Mbappé?

Kylian pidió el cambio a Álvaro Arbeloa en el tramo final del partido. Al llegar al banquillo, charló con los médicos del Real Madrid. No parecía dolorido en el campo, pero podría ser duda para la próxima cita doméstica contra el Espanyol. Y después, El Clásico en el Camp Nou ante el FC Barcelona.

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