Marc Márquez reina en el caos de la lluvia de Jerez: ¡caída y victoria!

El piloto de Ducati se lleva la victoria en un sábado de locos por la lluvia: todos los pilotos tuvieron que entrar a cambiar sus motos.

Una carrera al sprint de locos. La lluvia provocó el caos en el Gran Premio de España, en Jerez. A falta de un puñado de vueltas, el agua provocó que todos los pilotos tuvieran que cambiar sus motos.

Y empezó el caos: Marc Márquez antes se fue al suelo y fue capaz de recuperar la moto, mientras que Alex Márquez y Pedro Acosta se fueron al suelo.

También un Marco Bezzecchi, líder del mundial, que también acabó en la tierra.

Marc fue primero, Pecco Bagnaia segundo y tercero Franco Morbidelli.

La carrera acabó muy lenta, con muchísima agua en el trazado. Una jornada de locos en MotoGP.