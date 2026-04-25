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Cuatro heridos leves

Susto en la Feria de Abril: dos personas se quedan suspendidas en el aire tras romperse la cuerda de una atracción

Los detalles La Policía Local ha inspeccionado la documentación del espectáculo después del incidente en el 'Steel Max', popularmente conocido como 'el tirachinas'. Dos de los heridos necesitaron de traslado a un centro sanitario.

Accidente en una atracción en Sevilla
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Tremendo susto en la Feria de Abril de Sevilla. Tremendo susto el que se vivió en la denominada Calle del Infierno de la ciudad hispalenses, cuando la cuerda de una de las atracciones allí situadas falló en un accidente que ha acabado con cuatro heridos de carácter leve, de los que dos necesitaron traslado a un centro sanitario.

Según ha informado el Ayuntamiento de Sevilla, a dos de los heridos se les ha atendido en el lugar donde se encuentra la atracción 'Steel Max', popularmente conocida como 'el tirachinas', que ha quedado precintada por los Bomberos tras el fallo en su funcionamiento.

Uno que pudo acabar en tragedia, cuando una de las dos cuerdas que sujeta la atracción se rompió y dos personas quedaron suspendidas en el aire, después de golpearse con uno de los laterales de la atracción.

La rotura de la cuerda, además, dejó a otras dos personas heridas atendidas en el mismo lugar de los hechos que se encontraban en las proximidades.

La zona ha quedado acotada tras el rescate de los heridos por los Bomberos, con participación de Protección Civil, mientras que la Policía Local ha inspeccionado la documentación de la atracción.

El Ayuntamiento, por su parte, ha destacado la rápida intervención de todos los servicios de emergencias. La Policía Nacional ha quedado a cargo de la investigación.

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