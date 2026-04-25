Polémica por la entrada al pit lane de Marc Márquez para cambiar la moto: atravesó el césped

El piloto de Ducati logró rescatar su moto del suelo y entró en el pit lane a través del césped. Acabó ganando la carrera.

La carrera al sprint de MotoGP del Gran Premio de España se convirtió en una absoluta locura por la lluvia en Jerez. Acabó ganando Marc Márquez, que antes se fue al suelo y fue capaz de levantar su moto para acudir a boxes.

Pero en ese momento llegó la polémica. Porque Marc entró al pit lane a través del césped.

Si ganó o no ventaja es algo que deberán analizar los comisarios. No se ha producido ninguna investigación por parte de dirección de carrera.

Sin embargo, seguro que los rivales de Marc y de Ducati estudiarán las normas para ver si pueden protestar por esas maniobras. Sobre todo Aprilia. Sus dos motos se quedaron fuera: la de Marco Bezzecchi y la de Jorge Martín, que sufrió un problema de frenos en el inicio de la carrera.

Márquez responde

"Una cosa es pasar la pista creando una situación de peligro para los demás. He esperado que pasaran todos. Lo que dice el reglamento no lo sé. Quizá tendrán que abrir una línea nueva", ha explicado Marc en el micrófono de 'DAZN'.