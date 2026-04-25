Investigan como posible violencia machista la muerte a disparos de un matrimonio en una vivienda en Lena

¿Qué ha pasado? Un primo de la pareja halló ambos cuerpos en la cama y dio aviso a Emergencias. Según las primeras informaciones, le habrían llamado antes de que todo pasara.

La Guardia Civil investiga la muerte a disparos de un matrimonio en Columbiello, Lena, Asturias. Según 'La Nueva España', las víctimas, un hombre y una mujer, presentaban heridas de bala. Un primo de la pareja encontró los cuerpos sin vida sobre la cama, después de que los fallecidos le avisaran para que acudiera al domicilio antes de los hechos. Al llegar, llamó a Emergencias, que alertaron a la Guardia Civil y activaron el dispositivo. La Policía Judicial está a cargo de la investigación, considerando hipótesis como la violencia machista o una muerte pactada entre ambos.

La Guardia Civil está investigando la muerte a disparos de un matrimonio en una casa en la parroquia de Columbiello, en el municipio asturiano de Lena. Según informa 'La Nueva España', las víctimas son un hombre y una mujer que presentaban heridas por arma de fuego.

Tal y como cuenta el citado medio, fue un primo de la pareja quien halló ambos cuerpos sin vida tendidos sobre la cama.

Según indican al periódico fuentes cercanas a la investigación, los fallecidos habrían avisado a dicho familiar para que fuera al domicilio antes de que todo pasara.

Al llegar se encontró con ambos cuerpos y procedió a llamar a Emergencias, que dieron aviso a la Guardia Civil y activaron el dispositivo.

Hasta el lugar, además, se han desplazado varios agentes de la Policía Judicial, que asumido la investigación para saber qué es lo que ha provocado la muerte del matrimonio.

Entre las hipótesis que se barajan se encuentran tanto la violencia machista como incluso una muerte pactada entre los dos.

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