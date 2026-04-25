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Descendientes del exilio

Béziers, la 'pequeña España' del sur de Francia donde más del 30% de su población es de origen español

Los detalles A esta pequeña ciudad llegaron muchos de los que se marcharon del país por la Guerra Civil y la dictadura de Franco. "Mi abuelo fue un refugiado de 1939. Aquí ha encontrado a mi abuela, una mujer francesa".

Béziers, una pequeña ciudad al sur de Francia
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Béziers. Una pequeña ciudad al sur de Francia. Una que rezuma aroma español, en la que al menos un tercio de la población tiene su origen en España. Así es porque la historia obligaba. Porque eran refugiados. Porque llegaron al país huyendo, en su mayoría, de la Guerra Civil.

Y allí se asentaron. Allí crearon un futuro para sus hijos. Para sus nietos. Para personas que mantienen o bien en sus nombres o en sus apellidos algo de España. "Mi abuelo fue un refugiado de 1939. Se fue por los Pirineos, y aquí ha encontrado a mi abuela, una mujer francesa. Aquí se quedaron", cuenta François Perea.

Jordi es hijo de otros dos exiliados españoles: "Han trabajado mucho para integrarse. Lo han hecho porque eran gente muy amable. Muy servidora. Nosotros teníamos que ser perfectos".

Así hablan dos descendientes de españoles. Dos que continúan con la integración que hicieron sus padres o sus abuelos. "Para la primera generación fue algo realmente complicado. Para la segunda ya fue otra historia, mientras que la tercera ya son franceses", explica Ángel Bahamonde, catedrático emérito de la Universidad Carlos III.

Y ahí, dice, aparecen "dos maneras de abordar el trauma con mayúsculas": "La primera es pasar página y olvidarse de todo. Luego hay otra parte que intentó superar todo con activismo".

El abuelo de François formaba parte del primer grupo: "No hablaba ni de España ni en español. Tenía un acento muy fuerte, hablando en francés".

Y es que muchos españoles han terminado emigrando a Francia. Llegaron en diferentes oleadas, a partir del siglo XIX, y no siempre fueron bien acogidos.

"Probablemente en Francia hay ahora 1,2 millones de franceses herederos del exilio español", explica Bahamonde.

Muchos, con los Rodríguez, López o García en sus apellidos. Buscando saber de dónde vienen. Por qué se apellidan así. "Tienen... ¿cómo se dice? Hambre de conocer", afirma Jordi.

Y es que esa historia, que están "construyendo sobre el silencio" en algunos casos, sirve para mantener viva la memoria de sus antepasados españoles.

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