Lamine Yamal y Raphinha devuelven la sonrisa al Barça en Europa

Los de Flick vuelven a colocarse en puestos de clasificación directa tras golear al conjunto de Unai Emery.

La goleada del pasado sábado ante el Alavés en el Camp Nou sirvió para calmar las aguas tras las derrotas frente a París Saint-Germain y Real Madrid, pero la parroquia culé pedía 'resurgir' en Champions... y los de Flick no han fallado.

Los azulgranas vuelven a los puestos de clasificación directa tras golear en la Ciudad Condal a un Aston Villa que apenas puso en aprietos a los locales.

De hecho la contienda comenzó pronto a decantarse a favor del Barça cuando Lamine Yamal, en el minuto siete, fue el más listo de la clase para adivinar la dirección de la salida de balón británica, interceptar el pase y poner el primero en el luminoso.

Los de Unai Emery aguardaban en su campo para salir rápido al contraataque, pero los blaugranas apenas daban opción.

Tras el paso por vestuarios llegó el momento de Raphinha. En apenas 12 minutos, entre el 52 y el 64', el brasileño puso tierra de por medio.

Primero fue tras un buen pase filtrado de Fermín en la media luna, pero el broche a la noche lo puso Cancelo con un excelso pase con el exterior que el ariete no desperdició.

Con 3-0 en el marcador y el partido visto para sentencia, llegaron los cambios con vistas al crucial partido en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid. En Champions, 12 puntos de 15 posibles.