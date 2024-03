Xavi lo ha dejado claro. El Barcelona teme que se vuelva a repetir lo ocurrido con Pedri durante el verano de 2021. Y es que hay que recordar que aquellos meses fueron muy exigentes físicamente...

Aún a día de hoy, Pedri sigue sufriendo los estragos de aquel verano. Aunque han pasado ya dos años, el canario ha vivido los últimos meses entre algodones, recuperándose para volver a lesionarse a los pocos minutos de juego. En esta ocasión, el FC Barcelona quiere evitar revivir esa situación con Cubarsí.

El defensor culé ha sido convocado por Luis de la Fuente para las próximas citas de la Selección. Esta decisión del entrenador español da lugar a que Pau entre en las quinielas por viajar a Alemania este verano para la Eurocopa.

Sin embargo, este podría no ser el único compromiso internacional del futbolista este verano. Cubarsí es otra de las opciones del combinado español para los Juegos Olímpicos de París, una situación exactamente igual a la que vivió Pedri.

Al ser preguntado en la rueda de prensa previa al partido frente al Atlético de Madrid, Xavi no ha dudado dejar su punto de vista: "Esperemos que no pase con Pau lo que con Pedri. Tiene nivel para la selección. Luis de la Fuente es muy valiente por llevarle, y a Lamine, y estoy muy contento por Pau. Del resto no puedo decirte nada porque yo no decido si van a los Juegos o a la Eurocopa".