Endrick se ha convertido en una de las 'perlas' que el Real Madrid ha fichado para hacer un equipo con un futuro asegurado y, por ello, se ha convertido en uno de los hombres de moda en Brasil.

A pesar de su corta edad, a través de una entrevista concedida a 'TNT', el futuro jugador 'merengue' ha demostrado que tiene una mentalidad de hierro y que está centrado, más que nunca, en el fútbol.

"Odio salir, odio ir a fiestas, odio ir a discotecas... Me gusta más hacer cosas con mi familia. No me gusta saber cuánto voy a ganar, cómo va a ser el contrato... Yo solo quiero jugar al fútbol", asegura el delantero.

Además, Endrick admite que ya tiene contactos con algunos jugadores del club blanco: "Hablo de vez en cuando con Rodrygo y Vinicius que me dicen como es el club. A Ancelotti le conocí en mi visita a Madrid y todo fue muy bien con él".

El gol soñado, en el nuevo Bernabéu

No hay que olvidar que el todavía jugador del Palmeiras ya ha mostrado en muchas ocasiones su pasión por el Real Madrid y, como él mismo ha dejado claro en varias ocasiones, su sueño siempre ha sido triunfar en la capitar española.

Es más, Endrick ha aprovechado su entrevista para narrar el que sería su gol soñado con el Real Madrid. Una jugada en la participarían Bellingham, Rodrygo y Vinicius y que finalizaría el propio delantero brasileño mientras el Bernabéu corea su nombre.