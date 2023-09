No, no es un guiño del Real Madrid a Cristiano Ronaldo. De hecho, no es real, pero sí es lo más viral de este momento en las redes sociales.

La cuenta oficial del conjunto blanco en TikTok ha subido una conversación ficticia con Cristiano en la que el portugués manda un audio.

El mensaje, que se trata de unos buenos días del portugués, ha sido creado con Inteligencia Artificial y, para los que desconozcan el profundo de la IA, da el 'pego' perfectamente.

"Epa, me dijeron que todavía estás acostado, que no te levantas, que no te has lavado la carita, no te has puesto guapo", arranca el audio.

"Recuerda que tienes que disfrutar de la vida, recuerda que tienes que salir, que nos vean un poco la carita, que vean de que estamos hechos, hombre", añade.

"Desearte un excelente día, que te lo pases muy muy bien hoy y que todo salga de maravilla. Recuerda ser guapo, somos los dos guapos, pero no seas más guapo que el bicho eh, ¡siuuu!", zanja.

Con creaciones al nivel de realidad de esta y dada la corta vida que tiene hasta el momento la Inteligencia Artificial, es cuando menos utópico atisbar qué nivel puede alcanzar.