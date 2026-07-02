La confianza de Fernando Alonso en Aston Martin no ha cambiado: "Sí, vamos a ganar carreras"

A pesar de los evidentes problemas en el coche de este 2026, Fernando Alonso sigue creyendo en el proyecto de Aston Martin: "No este año, pero...".

Este nuevo Aston Martin que tan mal ha nacido con el motor Honda como principal socio no hace que Fernando Alonso sea pesimista. Sigue creyendo en el proyecto. Y aunque asume que no será este año cuando lleguen los buenos resultados sí, confía en un futuro brillante lleno de victorias.

En declaraciones que publica 'AS' desde Silverstone, donde este fin de semana se disputa el Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1, Fernando vuelve a lanzar un mensaje de confianza para Aston Martin.

"Vamos a mejorar, vamos a ganar carreras, no este año, solo es el primer paso del plan, no puede ser el último", dice el bicampeón del Gran Circo.

Insiste en que esos resultados no llegarán a corto plazo: "Los aficionados quieren que ganemos carreras y luchemos por el campeonato, pero no creo que este año suceda".

Pero con las mejoras que se planean para dentro de muy pocas semanas, el rendimiento de Aston Martin podría dar un giro radical para la temporada que viene: "Si mejoramos en Hungría creo que hay un camino muy claro para 2027".

Adrian Newey pondrá en pista un nuevo chasis, radicalmente diferente al actual, y Honda mejorará su unidad de potencia. Con esos ingredientes Fernando Alonso sigue confiando en que las victorias llegarán. Tarde o temprano.

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