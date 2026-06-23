La primera reacción del Barça a las palabras de Julián Álvarez pidiendo salir del Atleti

El delantero del Atlético dijo que lo mejor era "una transferencia" para cumplir su sueño y Rafa Yuste reacciona en el micrófono de 'Jugones'.

Julián Álvarez quiere salir del Atlético de Madrid. Después de la victoria de Argentina contra Austria, el argentino dijo ante los medios de comunicación que "lo mejor era una transferencia para cumplir su sueño". Un sueño que sería jugar en el FC Barcelona a partir de la temporada que viene.

Y el presidente en funciones del club azulgrana, Rafa Yuste, ha reaccionado a preguntas de 'Jugones'.

"Venir al Barça siempre es un sueño para todos", dice Yuste.

A las preguntas de Josep Soldado, de 'Jugones', el presidente en funciones no quiere decir más sobre Julián: "Ahora me voy a Murcia a ver el fútbol sala".

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