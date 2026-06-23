El fiasco del estanque reflectante de Washington: Trump lo achaca a "actos vandálicos" y amenaza con penas de cárcel

El contexto El líder republicano ordenó vaciar el estanque, de 610 metros de largo, para pintarlo de color "azul bandera estadounidense", pero el desprendimiento de la pintura ha llenado el agua de algas.

El presidente Donald Trump ha amenazado con encarcelar a quienes dañen el estanque reflectante del Monumento a Lincoln en Washington. La remodelación fallida del estanque, que Trump ordenó vaciar para pintarlo de "azul bandera estadounidense" antes del 250 aniversario de EE.UU., se convirtió en un tema polémico. El recubrimiento se desprendió y las algas volvieron el agua verde. Trump culpó sin pruebas a vándalos y advirtió sobre penas de prisión de 10 años. La policía detuvo a cinco personas por vandalismo. Trump prometió reparar pronto el estanque, mientras sus obras en Washington enfrentan críticas por costos y opacidad.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado con llevar a la cárcel a cualquiera que dañe el estanque reflectante del Monumento a Lincoln en Washington, cuya fallida remodelación, promovida por el propio mandatario, se ha convertido en un foco de tensión política.

El líder republicano ordenó vaciar el estanque, de 610 metros de largo, para pintarlo de color "azul bandera estadounidense" de cara a la celebración de los 250 años de historia de EEUU y para ello contrató a varias empresas. Sin embargo, a los pocos días, el recubrimiento empezó a desprenderse y las algas volvieron el agua de un tono verde turbio.

Tras el escándalo generado por esta situación, Trump ha señalado a supuestos vándalos como responsables de los daños sin prueba alguna. "De todas las MUCHAS estatuas y fuentes que hemos reconstruido, renovado, limpiado y reparado, la única que ha sido objeto de vandalismo fue el estanque reflectante", ha escrito Trump a través de su red social Truth Social. "Recuerden que existe una pena de prisión de 10 años por la destrucción, o incluso el intento de destrucción, de este tipo de cosas, ¡que se aplicará plenamente!", ha amenazado.

La policía ha comunicado la detención de cinco personas por "vandalismo" relacionado con los parques nacionales, así como la apertura de actas de infracción a otras cinco, a las que Trump ha calificado como personas "enfermas y perturbadas".

Además, el magnate ha asegurado que el estanque "recuperará pronto su buena salud" tras llenarse de algas. "Vamos a tener que vaciar el agua para reparar (...) dos pequeñas zonas, dos zonas muy pequeñas", ha aclarado en una comparecencia ante los medios de comunicación en la Casa Blanca.

En los últimos meses, Trump ha puesto en marcha numerosas obras en Washington y en la Casa Blanca, muchas de ellas criticadas por su costo, las condiciones opacas de adjudicación de los trabajos o su carácter ostentoso..

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