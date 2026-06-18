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Reportaje 'Jugones'

Los croatas responden en el micrófono de 'Jugones': "¿Qué significa Luka Modric para ellos?

El futbolista, que juega su quinto mundial, es toda una institución en Croacia. Así responden los fans a Julio Suárez desde Dallas, donde debutaron en la Copa del Mundo.

Modric

Luka Modric está disputando su quinto mundial con Croacia. En su país es toda una leyenda. Lo ha comprobado Julio Suárez, de 'Jugones', preguntando a la afición croata que ha viajado a ver a su selección en el Mundial.

"Es un icono para todos los croatas", dice un fan desde Dallas, donde debutó su selección contra Inglaterra.

Otro le define como un "orgullo nacional" para Croacia. En cada aficionado el orgullo por Luka Modric se hace visible.

Una admiración que también le tienen en otros países. Un fan mexicano deja claro que "ama a Modric": "Me emociona mucho poder verle".

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