Carlo Ancelotti ha respondido a Xavi Hernández... y por encima de todo ha contestado a Joan Laporta. Ha sido muy contundente el entrenador del Real Madrid cuando le han preguntado por las palabras del presidente del Barça denunciando que "la competición está adulterada".

"Aquí no tenemos que desviar el tiro. Todo el mundo conoce lo que ha pasado en los últimos veinte años en el fútbol español", dice en referencia al 'Caso Negreira'.

"La Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil están haciendo investigaciones y ahí está el problema del fútbol español, no de la liga adulterada porque la Liga no está adulterada", defiende el entrenador del equipo blanco.

A la pregunta de José Luis Sánchez sobre si estaba "decepcionado" con Xavi, Ancelotti ha guardado silencio: "No quiero explicar aquí lo que ha sido mi pensamiento personal sobre esto".

Xavi aseguró, después de ganar al Real Betis, que "ganar está Liga sería muy difícil": "Hay cosas que no me cuadran". Y Ancelotti no quiere opinar al respecto.