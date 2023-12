Preocupación máxima con David Alaba. El austríaco no pudo acabar ni tan siquiera la primera parte del Real Madrid - Villarreal después de caer lesionado tras un giro muy, muy feo de su rodilla izquierda en la puja de un balón con Gerard Moreno.

Sucedió todo en el minuto 33, en una jugada sin peligro alguno en el mediocampo. El central salió de posición para evitar que el punta de los de Castellón de pudiera dar la vuelta y en ese instante su rodilla se le fue. El zaguero, directo al suelo.

Directo al verde. Tendido, con la mano en su rodilla izquierda. Bien sabía él que no iba a poder seguir, y por si no quedaba claro sus gestos de dolor lo decían todo.

Aunque se pudo poner en pie, salió sin poder apoyar la pierna izquierda y ayudado por los galenos del Real Madrid.

En su lugar entró Nacho, y ahora todo queda en saber qué tiene Alaba y cuál es el alcance de la lesión del austríaco.

📸 IMAGEN @elchiringuitotv 📸 👉🏻 ALABA abandona el Bernabéu MUY SERIO tras su lesión. 🎥 @marcosbenito9 pic.twitter.com/b2bh4nYHEQ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 17, 2023

Pero bien no pinta. En la imagen se puede ver cómo su rodilla izquierda se gira en una posición no precisamente natural... en una temporada en la que no son pocos ligamentos cruzados que han caído.