El sueño distópico de Milei: empresas sin humanos dirigidas por inteligencia artificial, algoritmos y robots

Los detalles El presidente de Argentina lo ha anunciado en una entrevista con el 'Financial Times'. Justo un par de meses después de que se reuniera con Peter Thiel, un tecno-oligarca ultraderechista que, abiertamente, dice que "no cree en las democracias porque ponen límites a la tecnología".

Javier Milei, presidente de Argentina, ha propuesto permitir que empresas sean gestionadas exclusivamente por inteligencia artificial, sin intervención humana, generando preocupaciones éticas y legales. Milei, defensor del capitalismo sin restricciones, considera que la economía mejoraría bajo el control de algoritmos y tecnologías basadas en IA, aspirando a que Argentina lidere este desarrollo. Su anuncio, realizado en una entrevista con el 'Financial Times', coincide con su reunión con Peter Thiel, conocido por su postura crítica hacia la democracia. Expertos advierten que esta iniciativa podría complicar la comercialización de productos en Europa debido a la falta de regulación.

Estamos acostumbrados a las locuras de líderes extremistas, como es el caso de Javier Milei, el presidente de Argentina. La última, la hemos conocido este viernes y da un poco de miedo. Porque Milei quiere permitir que en Argentina haya empresas completamente dirigidas y gestionadas por inteligencia artificial, sin presencia humana. Una cuestión que provoca dudas éticas y legales. Por ejemplo, nos preguntamos quién responde si esa empresa defrauda o contamina.

Milei quiere que en Argentina reine el capitalismo sin control, desea cumplir el sueño de los oligarcas empresariales. Ya lo viene diciendo desde hace tiempo, pues en verano de 2024, le escuchamos decir: "La IA es como la revolución industrial".

Ahora ha dado el siguiente paso, uno que aterra a los trabajadores de todo el mundo: que en Argentina pueda haber negocio y empresas en las que no haya ni un solo ser humano. Milei cree que la economía y los negocios irían mejor en manos de los algoritmos, de los robots y de cualquier tecnología que se base en inteligencia artificial. Porque quiere que "el país sea punta de lanza del desarrollo de la IA", dice.

Para hacer este anuncio, Milei ha escogido una entrevista con el 'Financial Times'. Coincidencia o no, ha sido publicado un par de meses después de la reunión entre el presidente argentino y Peter Thiel, un tecno-oligarca ultraderechista que, abiertamente, asegura que "no cree en las democracias porque ponen límites a la tecnología".

Pero también es el responsable de frases como: "Cuando las cosas van mal, regulamos, y así empeoramos más el fracaso". Un discurso que ahora defiende Javier Milei al decir: "Lo más responsable que pueden hacer los estados es dejar de fastidiar a quienes están creando un mundo mejor".

Según los expertos, lo que busca el presidente de Argentina con este movimiento es "evitar la sobreregularización o la regularización actual en Europa". Pero advierten que podrían tener repercusiones a la hora de comercializar los productos.

Como ha explicado el abogado mercantil Rodrigo Valls, "desde Argentina no tendrán sanciones, pero la consecuencia es que no podrán comercializar esos softwares o esta IA en países propios o internos de Europa".

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