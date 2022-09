Continúan saliendo a la luz detalles del juicio contra Benjamin Mendy en el Tribunal de la Corona de Chester (Inglaterra). Si este este martes una víctima de 19 años relató que el jugador del Manchester City la violó teniendo la regla, el miércoles ha sido una adolescente la que ha comparecido.

Según publica el 'Daily Mail' en base a unos hechos acaecidos en julio de 2021, el francés la "violó mientras le sujetaba las manos a la espalda y le decía: 'No te muevas, no te muevas'".

Todo sucedió tras una fiesta en la piscina de la mansión de los horrores del lateral. Tras la misma, y con un estado de embriaguez de 8 en un ranking del 1 al 10, Mendy la violó.

"Recuerdo que estaba en un sofá y Ben (Benjamin Mendy) estaba detrás de mí. Me agarró las dos manos por detrás mientras tenía sexo conmigo, y me decía "no te muevas, no te muevas". Lo dijo tres o cuatro veces", ha explicado la joven.

"Traté de escapar, pero no podía poner mis manos por delante de mí. Tenía un poco de miedo y recuerdo sentirme incómoda. Tenía ganas de levantarme. Podía sentirlo dentro de mí y sus manos aferrándose a mí con fuerza", ha añadido.

Acusado de ocho violaciones, una agresión sexual y un intento de violación, Benjamin Mendy se enfrenta a una pena de cárcel de 5 a 20 años que podría llegar incluso a la cadena perpetua, aunque el futbolista defiende su inocencia.