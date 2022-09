Acusado de ocho violaciones, una agresión sexual y un intento de violación producidos, presuntamente, entre 2018 y 2021, Benjamin Mendy se encuentra desde hace meses inmerso en un litigio que le puede deparar una pena de entre 5 y 20 años de cárcel e, incluso, cadena perpetua.

El jugador ya se declaró inocente de los nueve cargos de delitos sexuales, pero desde entonces han comenzado a destilar testimonios de lo que vivieron sus víctimas en la mansión de los horrores del lateral del Manchester City.

Una joven de solo 19 años ha relatado cómo una noche, tras salir de fiesta, terminó en el domicilio del francés. Cansada, se subió a un cuarto a dormir en ropa interior.

Al rato, la mujer se despertó con Mendy violándola. "Todo lo que recuerdo es despertarme con Mendy encima de mí. Fue horrible... Yo estaba en mi lado de la cama y él estaba detrás de mí", ha explicado en el juicio.

"Estaba dentro de mí. Recuerdo haberle dicho que no quería hacer nada porque tenía la regla. No dijo una palabra, pero me pasó una toalla para que me pusiera debajo", añade.

La defensa de Mendy ha acusado a la joven de "inventarlo todo sobre la marcha" para exculparse de las 11 visitas posteriores a la violación a la mansión del galo.

"No estoy aquí para mentir, no quiero pasar por esto", ha replicado la mujer, que explica que "trató de bloquear" los recuerdos de la violación y que siempre acudió a la casa en compañía de otros amigos.