Ha sido el propio triatleta Sergio Muñoz el que ha relatado el accidente. El pasado 2 de mayo fue atropellado mientras entrenaba con su bicicleta... y el conductor, que iba a alta velocidad, se dio a la fuga.

Fue el primer día que el joven Sergio, de sólo 19 años, salió a entrenar, después de estar más de 40 días entrenando en su casa por el confinamiento. Pero su salida fue una pesadilla.

"Choqué con la puerta derecha del coche y volé por encima del vehículo y, aunque no me acuerdo de muchos detalles del momento, tengo claro que el vehículo que me atropelló no paró ni su conductor vino a interesarse por mi estado", ha explicado a la Agencia EFE.

"No sé quién es y la verdad es que tampoco tengo ganas de saberlo, porque ahora lo único que me importa es recuperarme del todo y seguir con mis estudios en la Universidad de Extremadura y volver a la competición en cuanto nos dejen", ha indicado.

Antes del parón obligado por el avance de la pandemia del coronavirus, Muñoz se encontraba preparando el Campeonato de España de Duatlón que se iba a celebrar en Soria.

"Es una pena porque lo llevaba bastante bien y me veía con posibilidades, pero bueno, ahora lo importante es recuperarse plenamente y volver a los entrenamientos lo antes posible, pero sin obsesionarme para ver si finalmente podemos competir a finales de agosto o septiembre", ha agregado.