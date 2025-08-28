Muere a los 51 años el exciclista vasco Peio Arreitunandia

El deportista guipuzcoano, que inició su carrera en el ciclismo profesional en 1999, ha muerto tras sufrir una larga enfermedad.

El ciclismo nacional está de luto ante la noticia del fallecimiento de Peio Arreitunandia este miércoles 27 de agosto. El deportista de 51 años padecía una larga enfermedad que no se ha especificado, según recoge la 'EiTB'.

El ciclista natural de la localidad guipuzcoana ha destacado por competir en equipos como el Euskaltel-Euskai, Boavista, Cafés Baqué y Barloworld. Desempeñó su trayectoria ciclista como profesional ocho años, desde 1999 hasta 2007.

En ese año de debut, destacó por lograr una tercera posición en la etapa de Cauterets y fue sexto en la general del Tour del Porvenir. En 2003, consiguió ganar una etapa de la Vuelta a Portugal. Un año después, participó en la Vuelta a España que no llegó a terminar.

Tras estos años, pasó a correr en el equipo Barloworld donde estuvo hasta el final de su trayectoria deportiva. Con el equipo surafricano logró una victoria de etapa en la Vuelta a Murcia y acabó en cuarta posición en la clasificación general.

También hizo lo propio en la Euskal Bizikleta de dicho año donde también quedó cuarto en 2006. En su última temporada disputó el GP Lugano. Familiares y amigos de Peio Arreitunandia despiden hoy a uno de los ciclistas vascos más representativos. Descanse en paz.