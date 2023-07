Jonas Vingegaardconsiguió su segundo Tour de Francia consecutivo con un dominio absoluto de esta edición. Se acabó imponiendo a Tadej Pogacar con una diferencia de 7 minutos y 29 segundos. Una diferencia tan grande que provocó los inicios de los rumores de un posible caso de dopaje.

Y el ciclista del Jumbo-Visma ya los desmintió tras la contrarreloj en la que sentenció el Tour, pero ha querido volver a remarcarlo tras certificar su victoria: "Entiendo las sospechas, pero creo que es bueno ser escéptico en el ciclismo a causa de lo que pasó. Hay que seguir siendo críticos, pero eso no quiere decir que la gente se dope, yo no lo hago".

"Si dejamos nosotros de dudar, la gente volverá a empezar a hacerlo. Sé que hay muchas webs que calculan los vatios que desarrollo. A veces aciertan, pero esta vez no. A todo el mundo le digo que corro limpio, que no tomo drogas, no me dopo, no tomo nada ilegal. Ya sé que es lo que decían los corredores hace 20 años, pero yo sé que es así", añadió.

Respecto a su victoria, Vingegaard afirmó que está más fuerte esta temporada que la pasada: "Creo que este año estaba un poco más fuerte que el pasado. He hecho una mejor preparación, no he estado enfermo ni lesionado antes del Tour. Me sentía mejor que el año pasado".

Además, tuvo palabras de reconocimiento a su rival, Tadej Pogacar: "Somos rivales, pero estoy feliz de tener un rival de su nivel. Nos respetamos muchísimo. Lo sabe hacer todo, desde clásicas, llano o subiendo, carreras de una semana... Yo no. Por eso creo que es mejor que yo. Pero en una carrera como el Tour he podido ser el mejor estos dos últimos años".