"¿Listo? Sí, dale en el trasero": así alentó un adolescente a un conductor de 17 años para que, tras robar un coche, atropellase a un ciclista en Las Vegas (Nevada).

Se trataba de Andreas Probst, un policía retirado de 64 años que iba por el carril bici y que tras el atropello fue llevado de urgencia a un hospital local, donde no pudieron hacer nada por salvar su vida.

Los menores huyeron a la fuga, aunque posteriormente, tal y como informa 'Las Vegas Review-Journal', el conductor fue arrestado y trasladado al Centro de Detención Juvenil. Eso sí, el copiloto se ha ido sin cargos.

El conocido actor James Woods ha publicado el vídeo denunciando la actitud de los jóvenes en un vídeo que data del 14 de agosto, pero que se ha hecho viral y ha sido de gran utilidad para indentificar a los asesinos.

"Robaron un coche y asesinaron a un hombre inocente para reírse. ¿Cuándo terminará? Y lo más importante ¿cómo terminará?", escribió Woods en 'X'.

They stole a car and murdered a perfectly innocent man for laughs.

When will it end?

And more importantly how will it end? pic.twitter.com/0bKcPUqB2P