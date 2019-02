Brooks Koepka carga contra Sergio García tras el Saudi International: "Actuó como un niño"

El golfista estadounidense Brooks Koepka ha criticado la actitud de "niño" de Sergio García durante la jornada del pásado sábado en el Saudi International del European Tour y le ha pedido que "crecer", después de que el de Borriol fuese descalificado por su comportamiento al dañar intencionadamente varios 'greenes'.

"Es solo Sergio actuando como un niño. Es desafortunado que él haga eso y se queje. Todos tienen que jugar en el mismo campo de golf. Yo no jugué muy bien, pero no he visto a nadie más haciendo eso. Quiero decir, tienes 40 años, así que tienes que crecer alguna vez", señaló con contundencia Koepka en una entrevista al podcast 'Playing Through'.

Koepka, vigente campeón del Abierto de los Estados Unidos y del Campeonato de la PGA, no coincidió con el castellonense y se enteró de este comportamiento después. "Es frustrante como jugador ver que un jugador actúa así, la falta de respeto a todos, actuar como un niño no es bueno", reconoció, insistiendo en que no ha dado "buen ejemplo" con una acción que al final va en contra de sus compañeros, a los que no muestra "ningún respeto".

El golfista español fue descalificado del torneo después de la tercera ronda por una "falta grave" según la regla 1.2a. "Respeto la decisión de mi descalificación. Desde la frustración, dañé un par de 'greens', por lo que me disculpo, y les he informado a mis compañeros que nunca volverá a suceder", manifestó Sergio García en un comunicado publicado durante el torneo.

Además, apareció un video en las redes sociales del golfista español, de 39 años y campeón del Masters en 2017, golpeando y arrastrando la arena de un búnker mientras gritaba airadamente, después de un mal golpe.