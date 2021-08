El presentador de 'Jugones' y 'El Chiringuito', Josep Pedrerol, ha desvelado lo que el exjugador del Real Madrid, Sergio Ramos, le dijo al presidente del conjunto blanco en su última reunión antes de fichar por el Paris Saint-Germain.

"En una reunión antes de marchar con Florentino Pérez, le dijo al presidente que el PSG iba a hacer un 'equipazo' con Messi y conmigo", ha relatado el periodista en Más Vale Tarde.

Según ha relatado Pedrerol, todo parecía ir bien en las negociaciones entre Jorge Messi y el conjunto azulgrana, pero la cuestión económica ha evitado que se renovase el contrato del jugador.

"El padre de Messi ha estado hablando con Laporta y no ven claro el asunto económico", ha explicado el presentador de Jugones. "Messi no puede seguir en el club a pesar del acuerdo al que había llegado. Hay un tema de fiscalidad, Messi tuvo un problema con la Justicia... Y Jorge Messi no quiere problemas ahí", ha subrayado.

Pedrerol ha señalado que "el problema está en el acuerdo, en las cantidades y en la forma de llevar el pago del Barça a Leo Messi".